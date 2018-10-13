Телепередача производства Baku Media Center удостоилась приза на Международном фестивале

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Телевизионная передача “Оralar" производства Baku Media Center, была удостоена первого места в номинации “Телевизионные программы” на Международном фестивале туристических фильмов, который проходил в Загребе, столице Хорватии.

Как сообщили Report в центре, первое место в номинации присуждено передаче за оригинальный формат и профессиональную подачу материала.

Загребский Фестиваль является членом Международного Комитета Фестивалей туристических фильмов и считается одним из самых престижных в этой области. Фестиваль проводится под эгидой президента Хорватии. В этом году для участия на Фестивале были представлены 807 работ из 91 страны.

В "Оralar" производства Baku Media Center рассказывается о самых популярных городах мира. Целью этой развлекательной и информативной программы является путешествие по разным городам мира и представление их видимых и невидимых сторон азербайджанским зрителям.

К реализации проекта была привлечена профессиональная команда, а при съёмках использовалось новейшее оборудование. По новому формату "Oralar" в передаче трое ведущих и каждый рассматривает город, в котором путешествует , со своего ракурса.

Телепередача “Oralar” транслируется каждое воскресенье в 12:15 на канале ATV. Зрители также могут посмотреть ее на странице Facebook«Oralar» и на канале YouTube.

Отметим, что Baku Media Center – ведущая и инновационная медиакомпания, выпускающая аудиовизуальные продукты в Азербайджане. Более подробную информацию о Центре можно найти на официальном сайте компании www.bakumediacenter.az, а также на Facebook, Youtube, Linkedin, в Instagram и Twitter.