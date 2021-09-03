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Театр "ƏSA" готовит фильм-спектакль о Второй Карабахской войне

Театр "ƏSA" готовит фильм-спектакль о Второй Карабахской войне Считаю, что инклюзивный театр "ƏSA" должен получить полную поддержку от государства и иметь статус государственного учреждения. Наша 5-летняя деятельность позволяет нам говорить об этом.
Kультурная политика
3 сентября 2021 г. 14:39
Театр ƏSA готовит фильм-спектакль о Второй Карабахской войне

Считаю, что инклюзивный театр "ƏSA" должен получить полную поддержку от государства и иметь статус государственного учреждения. Наша 5-летняя деятельность позволяет нам говорить об этом.

Об этом Report сказал директор театра Нихад Гуламзаде.

По его словам, театр беспрерывно и активно функционирует вот уже 5 лет: "Это очень похвально, но в то же время очень трудно. Если на протяжении 5 лет, несмотря на многие трудности, наша работа была успешной, значит, у нас есть потенциал, и мы можем достичь большего".

Н.Гуламзаде подчеркнул, что театр "ƏSA" готовит новый фильм-спектакль, посвященный Второй Карабахской войне: "Мы планируем показать его накануне годовщины победы во Второй Карабахской войне".

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Версия на английском языке ESA Theater preparing film performance on Second Karabakh War
Версия на азербайджанском языке ƏSA Teatrı İkinci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı film-tamaşa hazırlayır

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