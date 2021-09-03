Театр "ƏSA" готовит фильм-спектакль о Второй Карабахской войне

Считаю, что инклюзивный театр "ƏSA" должен получить полную поддержку от государства и иметь статус государственного учреждения. Наша 5-летняя деятельность позволяет нам говорить об этом.

Считаю, что инклюзивный театр "ƏSA" должен получить полную поддержку от государства и иметь статус государственного учреждения. Наша 5-летняя деятельность позволяет нам говорить об этом.

Об этом Report сказал директор театра Нихад Гуламзаде.

По его словам, театр беспрерывно и активно функционирует вот уже 5 лет: "Это очень похвально, но в то же время очень трудно. Если на протяжении 5 лет, несмотря на многие трудности, наша работа была успешной, значит, у нас есть потенциал, и мы можем достичь большего".

Н.Гуламзаде подчеркнул, что театр "ƏSA" готовит новый фильм-спектакль, посвященный Второй Карабахской войне: "Мы планируем показать его накануне годовщины победы во Второй Карабахской войне".