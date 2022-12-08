Татьяна Крупа: Полученный в Азербайджане опыт пригодился мне в Украине

Полученный в Азербайджане опыт пригодился мне в Украине.

Полученный в Азербайджане опыт пригодился мне в Украине.

Как сообщает Report, об этом археолог, реставратор, историк, заведующая международной исследовательской лабораторией ЯМАИ Павлодарского государственного педагогического университета Татьяна Крупа заявила на Международной научной конференции на тему "Роль конвенций ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения" в Баку.

"Мы сотрудничали с Азербайджаном в сфере исследования культурного наследия",- рассказала Т. Крупа, добавив, что несколько лет назад она в рамках проекта "Экспедиция в поисках Солнца" изучала эпиграфические надписи, узоры, тамги и гочдаши на кладбище в Товузском районе.

"Могу с уверенностью сказать, что полученный в Азербайджане опыт помог мне с реализацией проекта в Украине, где мы проводили проект "Под обстрелом наследие Украины", - добавила она.