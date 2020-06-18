Так почему же у нас нет такого кино? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Некоторое время назад стал известен список фильмов-номинантов 73-го Каннского кинофестиваля. В числе номинантов – работа армянского режиссера Норы Мартиросян "Если подует ветер" (Should the Wind Fall). Фильм, повествующий о нагорно-карабахском конфликте, является совместным производством Армении, Бельгии и Франции. По сюжету, французский аудитор приезжает в Карабах и проводит аудит здешнего аэропорта. Во время поездки он знакомится с маленьким мальчиком. Однако о последующих событиях ничего неизвестно, поскольку ни фильм, ни его трейлер еще не вышел на экраны.



Учитывая неурегулированность нагорно-карабахского конфликта, оккупацию Арменией 20% территории Азербайджана и конфронтацию двух народов, можно предполагать, под каким ракурсом армянский режиссер снял фильм о Карабахе и какая идея заложена в его сюжете. Фильм еще не вышел на экраны, так что пока это только предположения...



Реальность же состоит в том, что Азербайджан – жертва армянской агрессии и этнических чисток на оккупированных территориях. А сколько азербайджанцев оказались в плену у армян и подверглись уму не постижимым пыткам. Многие пропали без вести. Об их судьбах до сих пор ничего неизвестно. Тысячи матерей выплакали глаза в ожидании своих сыновей, а сколько невест все еще ждут своих суженных… Столько покалеченных судеб и разбитых сердец… Разве их жизненные истории – не сюжет фильма? Неужели их истории не найдут пути к сердцам зрителей?



Несмотря на достигнутый 26 лет назад режим прекращения огня, народы Армении и Азербайджана все еще не достигли примирения. Зияющие раны, беды, обрушенные Арменией на Азербайджан, не озлобили нашу страну. Азербайджан выступает с мирных позиций, стремясь урегулировать нагорно-карабахский конфликт путем диалога. Азербайджан привержен позиции добрососедства и выражает готовность мирного сосуществования с армянами. Но об этом отчего-то не снимают фильмов, тех самых, что выйдут на большой экран и привлекут внимание мирового зрителя.

Кинокритик Севда Султанова сказала Report, что не видела работу армянского режиссера о Карабахе, поскольку в интернете есть только краткая аннотация о нем.

Армения снимает, получая идеологическое превосходство

По словам кинокритика, пока остается только догадываться о сюжете фильма армянского режиссера о Карабахе: "Я искала этот фильм в интернете, но даже трейлера найти не удалось. Мне довелось просмотреть множество фестивальных фильмов о войне. По правилам, нельзя вести антипропаганду. Это главная установка фестивалей. Примером тому являются фильмы, снятые о конфликте между Израилем и Палестиной. Во всех киноработах по этой тематике нет антипропаганды. Важно отношение к конфликту. Пока рано что-то говорить о фильме. Не просмотрев его, нельзя выносить суждения. Тема войны часто становится сюжетом фильмов. При чем нужно снять фильм таким образом, чтобы он нашел отклик в сердцах зрителей из различных уголков мира. Одним словом, фильм должен быть универсальным. Но даже если фильм армянского режиссера не будет иметь пропагандистского толка, так или иначе Армения, сняв фильм о Карабахе, получит идеологическое превосходство".

С.Султанова отметила, что за последние годы азербайджанскими режиссерами было снято несколько фильмов о Карабахе. Эти работы не завоевывали наград серьезных международных кинофестивалей. По словам С.Султановой, среди всех просмотренных ею работ азербайджанских кинорежиссеров о Карабахе, ей по сердцу фильм Явера Рзаева "Сары гелин" (1998 год). Кинолента была показана в 2000 году на международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия), удостоившись приза "Cвобода" и денежной премии за высокую визуальную поэтичность при малом бюджете.

Фильм "Набат" успешен, но он не о Карабахе

Говоря о фильме "Набат" режиссера Эльчина Мусаоглу, С.Султанова отметила, что он не конкретно о карабахской проблеме, а о войне в целом: "То есть в нем не говорится о Карабахе, просто мы так его воспринимаем. Фильм был включен во вторую программу престижного Венецианского биеннале, но так и не попал в основную конкурсную программу. Ни один фильм отечественных режиссеров не попадал в основную конкурсную программу ни Каннского, ни Берлинского фестивалей”.

По словам кинокритика, только фильм "Куклы" Чингиза Расулзаде и "Вниз по реке" Асифа Рустамова смогли пробиться в основную программу кинофестиваля в Карловых Варах, однако им не удалось завоевать наград.

Виновники по мнению кинокритика

Хорошие новости связаны с фильмом "Гранатовый сад" режиссера Ильгара Наджафа. Его работа была удостоена приза 13-го Международного кинофестиваля "Евразия".

"Ныне в мире довольно широко распространена тенденция съемок совместных фильмов. Насколько мне известно, даже при слабой работе, совместный фильм вполне может удостоиться награды. Для того, что снимать совместное кино, нам необходимо вступить в "Eurimages", однако "хорошая" деятельность Министерства культуры не позволяет нам этого. "Eurimages" является фондом, учрежденным Советом Европы в 1988 году. Фонд содействует съемкам художественных, анимационных и документальных фильмов, оказывает поддержку совместным киноработам, организует их прокат и продвижение. Фильмы, снятые при поддержке фонда, участвуют в престижных кинофестивалях, удостаиваясь наград. Члены фонда представляют более качественные сценарии, а не те, что придутся по нраву той или иной госструктуре. Одним словом, процесс ведется объективно и прозрачно", - отметила С.Султанова.

Кинокритик винит Министерство культуры Азербайджана в возникновении кризиса в киноиндустрии. Однако, по ее словам, и коммерческое кино в нашей стране снимается некачественно. "Многие наши коммерческие фильмы не блещут качеством. Зрители так и не увидели и 3-4 самых лучших фильмов, снятых по заказу Министерства культуры. Их снимают и оставляют пылиться на полке".

Средств нет, а у режиссера на руках готовый сценарий фильма о Карабахе

Короткометражный фильм "К вечеру" режиссера Теймура Гаджиева включен в программу "La Semaine dela Critique" ("Неделя критики") 73-го Каннского фестиваля. Но по словам самого режиссера, в Азербайджане нет полнометражных, качественных фильмов о Карабахской войне, которые могли бы принять участие в международных кинофестивалях.

Т.Гаджиев отметил, что к этому вопросу следует отнестись серьезно: "Министерство культуры, которое должно было вести эту работу, допустило несколько упущений. Однако на протяжении многих лет никто не понес за это наказание, виновные так и не предстали перед законом. То есть деньги выделены, а работу никто не спрашивал. А все потому, что не был поставлен конкретный план, где было бы прописано, какие работы надо проводить ежегодно, в каких фестивалях участвовать, сколько фильмов снимать и прочее. Ввиду отсутствия системной работы не было достигнуто результатов".

По словам Т.Гаджиева, у него на руках готовые сценарии как документальных, так и художественных фильмов о Карабахе, которые могли бы участвовать в международных кинофестивалях. Они не короткометражные и требуют серьезных инвестиций: "Обычно я снимаю фильмы на свои деньги или благодаря финансовой помощи друзей, но сценарии, о которых я говорю, относятся к полнометражным фильмам и требуют финансовой помощи. Фильм "К вечеру" доказал, что мы способны на многое. На самом деле все довольно просто - выделяются средства, пишется сценарий и дается время на съемки. Жюри кинофестивалей хочет видеть азербайджанское кино, просто им не представляют качественной продукции. То есть у них нет предвзятой позиции по отношению к нам. Наш короткометражный фильм лишний раз подтвердил это".

Аргументы кинопродюсера

Заслуженный деятель искусств, сценарист, кинопродюсер Мушфиг Хатамов не согласен с мнением С.Султановой. По его словам, в Азербайджане есть фильмы о Карабахе и эти киноработы участвуют в международных фестивалях.

"Фильм "Набат", повествующий о карабахской тематике, принял участие в престижном Венецианском биеннале. Он завоевал более 10 призов, приняв участие в порядка 30 кинофестивалях, и был признан одним из шести лучших фильмов о войне на специальном международном конкурсе, приуроченном к 70-летию трагедии в Хиросиме. Фильм "Поезд нулевого времени", снятый по нашему заказу режиссером из Южного Азербайджана, был показан на ведущих телеканалах мира. Разумеется, нельзя останавливаться на достигнутом", - отметил М.Хатамов.

Министерство культуры приводит цифры

Министерство культуры не согласилось с мнением о том, что в Азербайджане нет качественных фильмов о карабахской войне. В ведомстве отметили, что с 2006 года и поныне при государственной поддержке было снято 360 художественных, документальных и анимационных фильмов. По официальным данным, 71 из них 393 раза принимали участие в международных кинофестивалях в 59 странах мира, завоевав 164 различных наград.

Среди успешных фильмов числятся: "Набат", "Последний", "Вниз по реке", "Гранатовый сад", "Степняк", "Куклы", "40-я дверь", "Дом", "Человек третьего дня", "Ичери Шехер" и др., имевшие успех на 10 престижных кинофестивалях, среди которых кинофестивали в Каннах, Венеции, Карловых Варах, Токио Монреале, Мар-дель-Плате, Таллине, Москве и Каире. Некоторые фильмы участвовали в этих фестивалях по несколько раз.

"Неслучайно фильм "Набат" был включен в программу 30 кинофестивалей, включая престижный Венецианский кинофестиваль, и завоевал более 10 наград. Фильм был признан одним из лучших шести фильмов о войне в истории кино на специальном международном конкурсе, посвященном 70-й годовщине трагедии в Хиросиме", - отметили в министерстве.

В свете вышесказанного приходят на ум известные азербайджанским киноманам фразы из фильма "Украли жениха" - "Кино – дело трудное. Сколь трудное, столь и важное" и "Если это кино есть у них, почему этого кино нет у нас?".