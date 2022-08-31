Таир Амирасланов: Надо продолжать борьбу с присвоением азербайджанского нематериального наследия

Следует постоянно работать над предотвращением попыток присвоения памятников нематериального наследия азербайджанского народа. При упорстве и методичности такой работы результатов вполне можно добиться.

Следует постоянно работать над предотвращением попыток присвоения памятников нематериального наследия азербайджанского народа. При упорстве и методичности такой работы результатов вполне можно добиться.

Об этом Report сказал глава созданной им же Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана Тахир Амирасланов.

По словам Амирасланова, можно привести примеры таких успешных действий. В 2005 году при содействии Совета Европы была издана книга "Кулинарная культура Европы", где были разделы об азербайджанской и армянской кухнях. Статьи об армянской кухне вводили в заблуждение касательно нашей. "Год и 8 месяцев мы вместе с министерством культуры писали обращения в Совет Европы и добились своего. Статьи были исправлены, и генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис лично принес нам свои извинения", — заявил Т. Амирасланов.

Сейчас армяне подготовили список из 200 блюд, куда включили также и азербайджанскую пахлаву. Они пытаются представить его в ЮНЕСКО для внесения в списки нематериального наследия армянской культуры, рассказал он, добавив, что предотвращать подобные случаи должен Центр национальной кулинарии Азербайджана, который был создан в 1991 году именно для изучения и сохранения национальной кухни как культурного наследия.

Другой факт, недавно с подачи азербайджанской стороны в National geographic были представлены ошибочные сведения о блюдах 7 регионов Азербайджана, тем самым дав армянам инструмент для манипулирования против нашей страны, рассказал он, добавив, что провел акцию протеста по этому поводу - публичное сожжение книг. "Этим я хотел выразить несогласие с бездействием структур, ответственных за сохранение нашего нематериального наследия - нашей кухни. А также хотел привлечь внимание, чтобы люди начали читать, изучать свою историю, кухню", — сказал Т.Амирасланов.

"Я думаю, что как раз сейчас, когда меняется структура Национальной академии наук Азербайджана, самое время создать при ней научно-исследовательский Институт национальной кулинарии, который будет заниматься вопросами комплексного изучения и внедрения национальной кухни страны", — добавил известный кулинар.

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