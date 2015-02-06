​Тахир Амирасланов: Необходимо создать центры исследования азербайджанской национальной кухни

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане нет специализированного профессионального училища или же научно-исследовательского института, который занимался бы изучением исторической этнографии Азербайджанской национальной кухни. Учитывая все это, необходимо принять соответствующие меры в этой сфере". Об этом Report заявил президент центра Азербайджанской кулинарии Тахир Амирасланов.

По его словам, прежде всего необходимо изучать национальную кухню, собирать и систематизировать информацию, а также создать специальное учебное заведение и научно-исследовательские центры по этому профилю: "Эти вопросы должны быть подняты на уровень пропоганды. Государство должно учредить специальный механизм, координирующий деятельность в этом направлении".

Т.Амирасланов отметил, что армяне рекламой, подпиской или же другими способами поддерживают средства массовой информации в Москве: "А азербайджанских финансовых средств, которые могут поменять ситуацию в России, нет. В российской прессе сегодня часто встречаются случаи, когда азербайджанские блюда преподносятся как армянские. Если наши бизнесмены будут финансировать российскую прессу, то в случае дезинформации о наших национальных блюдах они смогут выступать с заявлением об опровержении данного факта. Однако, если не будет необходимой финансовой поддержки, то мы ничего не сможем сделать".