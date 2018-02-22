Сюда на поклонение все еще стекаются зороастрийцы - РЕПОРТАЖ - ВИДЕО

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В мире уже не так много огнепоклонников, однако их наверняка встретишь в Йезде (Иран) и Мунбае (Индии). До наших дней сохранились лишь два храма огнепоклонников – в Северной Индии и Азербайджане. Самым почитаемым храмом огнепоклонников является Атешгях в Сураханах. Сотрудники ИА “Report" побывали в храме, сняв репортаж об этом уникальном памятнике истории.
Каменные тоннели…
Два строения на территории Атешгяха датируются 1713 годом, а в 1810 году был возведен центральный храм-алтарь. В 1883 году Храм покинул последний огнепоклонник.
С 1975 года Атешгях стал музеем. В настоящее время Храм открыт для посещения, сюда ежегодно стекается большое количество туристов. Это подлинный музей под открытым небом, объявленный по распоряжению президента Азербайджана Государственным историко-архитектурным заповедником. В 1998 году Атешгях был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По инициативе Фонда Гейдара Алиева с сентября 2012 года на примыкающих к Храму территориях были проведены работы по благоустройству, построены подсобные помещения.
В ходе проведенных археологических раскопок были найдены ценные экспонаты, проливающие свет на историю возведения Храма. В Атешгяхе имеется колодец и каменные тоннели. В настоящее время Храм обслуживает 21 работник.
В Храме предусмотрены 24 кельи для паломников. В центре двора возвышается четырехугольный главный храм — алтарь, который был местом паломничества огнепоклонников. Над дверями келий выгравированы надписи на санскрите, которые до сих пор до конца не расшифрованы.
Поскольку зороастрийцы вели аскетичный образ жизни, многие кельи пустовали. В кельях для обогрева были предусмотрены места выхода природного газа и специальные дымоходы. Ныне же они обогреваются системой комби, установлены камеры наблюдения. Ныне в комнатах экспонируются археологические находки. Хранимый в кельях самый древний предмет относится к XVII в. до н.э.
Самобичеватели
В кельях установлены фигуры зороастрийцев-индусов. В одной из них – фигура избивающего себя цепями огнепоклонника-индуса, в другой – растянувшегося на горящей извести, в третьей – истязающего себя голодом. Они веровали в то, что, подвергая мукам и истязаниям свое тело, очищают тем самым душу.
В одной из келий есть символ бога Шивы
Редко, но Храм все еще посещают огнепоклонники. Во избежание сутолоки, администрация заповедника старается сделать так, что время посещения Храма туристами не совпало с пребыванием в нем огнепоклонников.
Не приносящие жертвоприношения огню
У зороастрийцев есть свои ритуалы поклонения огню. К примеру, они, как мусульмане, не приносят жертвоприношения. Говорят, однако, что среди индусов есть зороастрийцы, приносящие в жертву огню фрукты. Огонь для зороастрийцев настолько священен, что они, приближаясь к нему, надевают маски, дабы не соприкоснуться с ним дыханием. Маска – часть их ритуальной одежды. Отличительной особенностью огнепоклонников является в том числе и то, что они носят особую ритуальную одежду лишь в пределах Храма.
По сравнению с 2016 годом, число посетивших Храм туристов в прошлом году было выше на 15-16%. По информации министерства культуры и туризма, в минувшем году Храм огнепоклонников в Сураханах посетили 30 тыс. 751 человек, 25 тыс. 346 из которых – туристы. В 2017 году в их числе преобладали россияне и арабы.
Посетители-армейцы
По словам директора историко-архитектурного заповедника Фуада Нуриева, азербайджанцы больше всего посещают Атешгях по линии местных туристических компаний. Плата за вход для граждан Азербайджана – 2 маната, для иностранцев – 4. Для некоторых категорий посетителей вход свободный – это военные, курсанты, дети из интернатов и т.д.
Aynur OsmanqızıАвтор новости