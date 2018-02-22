Сюда на поклонение все еще стекаются зороастрийцы - РЕПОРТАЖ - ВИДЕО

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В мире уже не так много огнепоклонников, однако их наверняка встретишь в Йезде (Иран) и Мунбае (Индии). До наших дней сохранились лишь два храма огнепоклонников – в Северной Индии и Азербайджане. Самым почитаемым храмом огнепоклонников является Атешгях в Сураханах. Сотрудники ИА “Report" побывали в храме, сняв репортаж об этом уникальном памятнике истории.

Каменные тоннели…

Два строения на территории Атешгяха датируются 1713 годом, а в 1810 году был возведен центральный храм-алтарь. В 1883 году Храм покинул последний огнепоклонник.

С 1975 года Атешгях стал музеем. В настоящее время Храм открыт для посещения, сюда ежегодно стекается большое количество туристов. Это подлинный музей под открытым небом, объявленный по распоряжению президента Азербайджана Государственным историко-архитектурным заповедником. В 1998 году Атешгях был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По инициативе Фонда Гейдара Алиева с сентября 2012 года на примыкающих к Храму территориях были проведены работы по благоустройству, построены подсобные помещения.

В ходе проведенных археологических раскопок были найдены ценные экспонаты, проливающие свет на историю возведения Храма. В Атешгяхе имеется колодец и каменные тоннели. В настоящее время Храм обслуживает 21 работник.

24 кельи и надписи на санскрите

В Храме предусмотрены 24 кельи для паломников. В центре двора возвышается четырехугольный главный храм — алтарь, который был местом паломничества огнепоклонников. Над дверями келий выгравированы надписи на санскрите, которые до сих пор до конца не расшифрованы.

Поскольку зороастрийцы вели аскетичный образ жизни, многие кельи пустовали. В кельях для обогрева были предусмотрены места выхода природного газа и специальные дымоходы. Ныне же они обогреваются системой комби, установлены камеры наблюдения. Ныне в комнатах экспонируются археологические находки. Хранимый в кельях самый древний предмет относится к XVII в. до н.э.

Самобичеватели

В кельях установлены фигуры зороастрийцев-индусов. В одной из них – фигура избивающего себя цепями огнепоклонника-индуса, в другой – растянувшегося на горящей извести, в третьей – истязающего себя голодом. Они веровали в то, что, подвергая мукам и истязаниям свое тело, очищают тем самым душу.

В одной из келий есть символ бога Шивы

Зороастрийцы XXI века

Редко, но Храм все еще посещают огнепоклонники. Во избежание сутолоки, администрация заповедника старается сделать так, что время посещения Храма туристами не совпало с пребыванием в нем огнепоклонников.

Не приносящие жертвоприношения огню

У зороастрийцев есть свои ритуалы поклонения огню. К примеру, они, как мусульмане, не приносят жертвоприношения. Говорят, однако, что среди индусов есть зороастрийцы, приносящие в жертву огню фрукты. Огонь для зороастрийцев настолько священен, что они, приближаясь к нему, надевают маски, дабы не соприкоснуться с ним дыханием. Маска – часть их ритуальной одежды. Отличительной особенностью огнепоклонников является в том числе и то, что они носят особую ритуальную одежду лишь в пределах Храма.

Арабы

По сравнению с 2016 годом, число посетивших Храм туристов в прошлом году было выше на 15-16%. По информации министерства культуры и туризма, в минувшем году Храм огнепоклонников в Сураханах посетили 30 тыс. 751 человек, 25 тыс. 346 из которых – туристы. В 2017 году в их числе преобладали россияне и арабы.

Посетители-армейцы

По словам директора историко-архитектурного заповедника Фуада Нуриева, азербайджанцы больше всего посещают Атешгях по линии местных туристических компаний. Плата за вход для граждан Азербайджана – 2 маната, для иностранцев – 4. Для некоторых категорий посетителей вход свободный – это военные, курсанты, дети из интернатов и т.д.