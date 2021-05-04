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Сын Арифа Гулиева: Состояние здоровья отца улучшается

Сын Арифа Гулиева: Состояние здоровья отца улучшается Однако он все еще подключен к аппарату искусственной вентиляции легких
Kультурная политика
4 мая 2021 г. 11:24
Сын Арифа Гулиева: Состояние здоровья отца улучшается
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В состоянии здоровья заразившегося коронавирусом (COVID-19) народного артиста Арифа Гулиева наблюдаются определенные улучшения.

Об этом Report сказал сын А.Гулиева Ровшан Гулиев.

"Состояние его здоровья остается тяжелым, однако врачи говорят, что он поправится. По сравнению с периодом, когда его разместили в больницу, есть примерно 20%-е продвижение. Однако он все еще подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его лечение продолжается. Мы ждем", - сказал он.

Легкие А.Гулиева повреждены на 90%, из-за чего он подключен к аппарату ИВЛ.

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Версия на азербайджанском языке Arif Quliyevin oğlu: "Atamın səhhətində irəliləyiş var"

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