Супруга премьер-министра Пакистана посетила галерею "Sehrli ilmələr"

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ 14 октября в рамках официального визита в Азербайджан премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа его супруга Калсум Наваз Шариф посетила галерею "Sehrli ilmələr" Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Azərilmə".

Как сообщает Report, в "Azərilmə" Калсум Наваз Шариф была проинформирована о ковроделии, являющемся одним из древнейших видов искусств азербайджанского народа.

Гостья понаблюдала за работой девушек-ковроткачих, посмотрела, как создаются петли на ковре оригинальной композиции.

Калсум Наваз Шариф сообщили, что изящные ковры, украшенные неповторимыми узорами, на протяжении веков достойно представляли в мире наше древнее прошлое, уникальную культуру, национальную принадлежность. Продукция этого предприятия, цеха которого, наряду с Баку, имеются и в регионах, удостоена специальных наград на выставках-продажах во многих странах. Цель "Azərilmə" заключается в возрождении и развитии традиций азербайджанского искусства ковроделия. Это и производственное предприятие, и научно-исследовательское учреждение.

Гостья завязала петлю на ткущемся ковре.

Супруга премьер-министра Пакистана побывала также в Учебном центре ковроделия.

В этом центре, созданном в 2013 году, студенты разных возрастов приобщаются к секретам ковроткачества, а затем могут реализовать приобретенные навыки в цехе "Azərilmə". Гостья оставила запись в книге Почетных гостей.

Калсум Наваз Шариф посетила также галерею старинных ковров "Azərilmə".

Здесь хранятся ковры, относящиеся ко всем классическим школам ковроделия Азербайджана – Бакинской, Ширванской, Губинской, Газах-Борчалинской, Гянджинской, Нахчыванской, Карабахской, Тебризской и Иреванской. Эти ковры охватывают период с начала ХVIII и до начала ХХ века.

Супруга премьер-министра Пакистана была приглашена на чайный стол.

Калсум Наваз Шариф был преподнесен памятный подарок.