Супруга посла Украины встретилась с победителями благотворительного детского конкурса

Супруга посла Украины в Азербайджане Людмила Гребениченко встретилась с победителями благотворительного конкурса детского творчества, в котором активное участие приняли дети из разных регионов Азербайджана.

Супруга посла Украины в Азербайджане Людмила Гребениченко встретилась с победителями благотворительного конкурса детского творчества, в котором активное участие приняли дети из разных регионов Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на посольство, Украина, украинские дети, а также дружба, существующая между двумя народами, стали главной темой, которую маленькие художники изобразили на своих рисунках.



"Поздравляем наших победителей Эмилию, Марьям и Мадину, а также искренне благодарим более 50 участников, принявших участие в конкурсе", - отметили в посольстве.