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Супруга посла Украины встретилась с победителями благотворительного детского конкурса

Супруга посла Украины встретилась с победителями благотворительного детского конкурса Супруга посла Украины в Азербайджане Людмила Гребениченко встретилась с победителями благотворительного конкурса детского творчества, в котором активное участие приняли дети из разных регионов Азербайджана.
Kультурная политика
4 августа 2022 г. 17:37
Супруга посла Украины встретилась с победителями благотворительного детского конкурса

Супруга посла Украины в Азербайджане Людмила Гребениченко встретилась с победителями благотворительного конкурса детского творчества, в котором активное участие приняли дети из разных регионов Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на посольство, Украина, украинские дети, а также дружба, существующая между двумя народами, стали главной темой, которую маленькие художники изобразили на своих рисунках.

"Поздравляем наших победителей Эмилию, Марьям и Мадину, а также искренне благодарим более 50 участников, принявших участие в конкурсе", - отметили в посольстве.

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