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    Студенты из 26 стран ознакомились в Гахе с азербайджанской моделью мультикультурализма

    В ходе визита слушатели и гости Международной школы Азербайджанского мультикультурализма также посетили исторические места Гахского района

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Гахе проходит очередная, Пятая Международная школа Азербайджанского мультикультурализма для зарубежных и местных студентов, сообщает Report.

    Перед участниками школы, прибывших в регион из 26 стран мира, выступили лекторы, которые рассказали об истории и атмосфере толерантности в стране, а также об этническом разнообразии Азербайджана.

    Ведущий специалист Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ) Ирина Кунина рассказала о наборе азербайджанских ценностей, формирующих базис теории и практики сосуществования различных культур и традиций, об истории развития азербайджанской модели мультикультурализма.

    В ходе лекции специалист также провела сравнительный анализ различных моделей мультикультурализма, выделив отличительные особенности канадской, американской, автралийской и других сложившихся школ.

    Профессор Международного университета Флориды Тюдор Парфитта в свою очередь отметил, что отсутствие взаимопонимания между представителям иудаизма и ислама усугубляет пропасть между носителями двух величайших монофизитских учений.

    После лекций слушатели и гости летней школы посетили исторические места Гахского района, в частности крепости "Сумух" и "Сангарский", местную мечеть, Гахский музей истории и этнографии. 

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