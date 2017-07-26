Студенты из 26 стран ознакомились в Гахе с азербайджанской моделью мультикультурализма

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В Гахе проходит очередная, Пятая Международная школа Азербайджанского мультикультурализма для зарубежных и местных студентов, сообщает Report.

Перед участниками школы, прибывших в регион из 26 стран мира, выступили лекторы, которые рассказали об истории и атмосфере толерантности в стране, а также об этническом разнообразии Азербайджана.

Ведущий специалист Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ) Ирина Кунина рассказала о наборе азербайджанских ценностей, формирующих базис теории и практики сосуществования различных культур и традиций, об истории развития азербайджанской модели мультикультурализма.

В ходе лекции специалист также провела сравнительный анализ различных моделей мультикультурализма, выделив отличительные особенности канадской, американской, автралийской и других сложившихся школ.

Профессор Международного университета Флориды Тюдор Парфитта в свою очередь отметил, что отсутствие взаимопонимания между представителям иудаизма и ислама усугубляет пропасть между носителями двух величайших монофизитских учений.

После лекций слушатели и гости летней школы посетили исторические места Гахского района, в частности крепости "Сумух" и "Сангарский", местную мечеть, Гахский музей истории и этнографии.