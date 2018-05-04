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    Студенты и преподаватели Бакинской музыкальной академии выступили в Тбилиси с концертом

    Тбилиси. 4 мая. REPORT.AZ/ По случаю 95-летия общенационального лидера Гейдара Алиева студенческий и преподавательский состав Бакинской музыкальной академии выступил в Тбилиси с концертом в зале головного офиса представительства SOCAR в Грузии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, концерт состоялся по инициативе посольства Азербайджана в Грузии и представительства SOCAR в Грузии. 

    По словам советника по гуманитарным вопросам и вопросам культуры посольства Самиры Агаевой, посольство и представительство SOCAR в Грузии подготовили план мероприятий по случаю 95-летия общенационального лидера. 

    Данное мероприятие является составной частью плана. Проректор академии Нармина Гулиева коснулась заботы, оказываемой государством развитию музыки и искусства в Азербайджане. Она выразила организаторам признательность за проведение подобного мероприятия в Тбилиси. 

    Педагоги и студенты Бакинской музыкальной академии исполнили произведения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фархада Бадалбейли, Тофика Гулиева, а также отрывки сочинений мировых классиков. 

    На концерте присутствовали посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, руководитель представительства SOCAR в Грузии Махир Мамедов, сотрудники азербайджанских компаний в Грузии, деятели науки, искусства и культуры, представители общественности. 

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