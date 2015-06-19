Студенты Азербайджанского университета туризма и менеджмента будут учиться в Турции

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Два студента Азербайджанского университета туризма и менеджмента (АУТМ) получили право на учебу в летней школе турецкого университета "Ататюрк" в Эрзуруме с 29 июня по 10 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство культуры и туризма, студенты АУТМ за период, планируемый согласно учебному плану, прослушают лекции профессорско-педагогического состава по туризму, маркетингу, менеджменту, совершат целевые экскурсии по Эрзуруму и побережью Черного моря.

Отметим, что летнюю школу, функционирующую при университете "Ататюрк" на английском языке, до сегодняшнего окончили около 10 студентов университета.