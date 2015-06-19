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    Студенты Азербайджанского университета туризма и менеджмента будут учиться в Турции

    Студенты будут учиться в летней школе университета Ататюрк в Эрзуруме

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Два студента Азербайджанского университета туризма и менеджмента (АУТМ) получили право на учебу в летней школе турецкого университета "Ататюрк" в Эрзуруме с 29 июня по 10 июля. 

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство культуры и туризма, студенты АУТМ за период, планируемый согласно учебному плану, прослушают лекции профессорско-педагогического состава по туризму, маркетингу, менеджменту, совершат целевые экскурсии по Эрзуруму и побережью Черного моря.

    Отметим, что летнюю школу, функционирующую при  университете "Ататюрк" на английском языке, до сегодняшнего окончили около 10 студентов университета. 

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