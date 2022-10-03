Крепостные стены Ичеришехер очищены от следов вандализма

Реставрационные работы, направленные на устранение следов вандализма на стене замка, были завершены на прошлой неделе.

Реставрационные работы с целью очистки крепостных стен Ичеришехер, от графити, которые оставили на них вандалы завершены, надписи удалены.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Управлении государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер, реставрацию, завершенную на прошлой неделе, выполнили местные специалисты с участием международных консультантов.

В результате мониторинга крепостной стены было выявлено более 70 различных актов вандализма.

Как отметили в управлении, в отношении совершивших их были приняты предусмотренные по законодательству меры.