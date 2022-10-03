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Крепостные стены Ичеришехер очищены от следов вандализма

Крепостные стены Ичеришехер очищены от следов вандализма Реставрационные работы, направленные на устранение следов вандализма на стене замка, были завершены на прошлой неделе.
Kультурная политика
3 октября 2022 г. 16:00
Крепостные стены Ичеришехер очищены от следов вандализма

Реставрационные работы с целью очистки крепостных стен Ичеришехер, от графити, которые оставили на них вандалы завершены, надписи удалены.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Управлении государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер, реставрацию, завершенную на прошлой неделе, выполнили местные специалисты с участием международных консультантов.

В результате мониторинга крепостной стены было выявлено более 70 различных актов вандализма.

Как отметили в управлении, в отношении совершивших их были приняты предусмотренные по законодательству меры.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİçərişəhərin Qala divarları vandalizm izlərindən təmizlənib 

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