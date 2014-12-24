​Стартовал фестиваль фильмов "Азербайджанская семья-2015"

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства состоялась торжественная церемония открытия фестиваля фильмов "Азербайджанская семья-2015", организованного Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей, Фондом Гейдара Алиева и Фондом населения ООН.

Как сообщает Report, вступительным словом мероприятие с участием делегации Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, педагогов и студентов университета открыла ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, профессор Фарах Алиева.

Выступившая заместитель председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева представила обширную информацию о теме и цели фестиваля, добавив, что с этого года в рамках фестиваля также стартовала фотовыставка под названием "Из жизни в фотографию" ("Хейатдан шекиле").

Было отмечено, что фестиваль предоставляет студентам возможность показать себя.