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Стартовал 14-й Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов

Стартовал 14-й Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов Сегодня проходит церемония открытия 14-го Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов.
Kультурная политика
10 ноября 2023 г. 20:26
Стартовал 14-й Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов

Сегодня проходит церемония открытия 14-го Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов.

Как сообщает Report, официальным партнером фестиваля, учрежденного центром молодых кинематографистов, является Министерство культуры Азербайджанской Республики, а также Агентство кино Азербайджанской Республики.

В церемонии принимают участие официальные лица Министерства культуры, представители посольств зарубежных стран в Азербайджане, члены жюри международного состава фестиваля, а также деятели искусства и культуры нашей страны.

Отметим, что в этом году на участие в фестивале были отправлены заявки от авторов 704 фильмов из 78 стран мира. Отборочная комиссия, в состав которой вошли специалисты в области кино, включила в международную конкурсную программу фестиваля 42 киноленты из 32 стран мира. Так, в категорию "Таланты Азии" (Asiya istedadları) вошли 17 фильмов, в местной конкурсной программе будут представлены 26 кинокартин, которые поборются за награду "Золотой гранат" (Qızıl Nar).

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Версия на азербайджанском языке Фото14-cü Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı başlayıb

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