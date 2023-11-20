Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии

Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на аукцион в Австрии.

Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на аукцион в Австрии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что азербайджанские ковры входят в число изысканных старинных восточных ковров, которые в следующем месяце будут выставлены на торги домом Austria Auction Company. Стартовая цена азербайджанских ковров второй половины XIX века колеблется в пределах 2-3 тыс. евро.

Аукцион "Изысканные антикварные восточные ковры и общественное искусство XIX века" состоится 2 декабря 2023 года в 16:00 по местному времени.

Всего на аукционе будет выставлено 282 ковра, антикварные восточные предметы, в том числе старинные изделия ручной работы. Среди них будут ковры мастеров из Туркменистана, стран Кавказа, Анатолии, Восточного Туркестана.