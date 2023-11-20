О нас

Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии

Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на аукцион в Австрии.
Kультурная политика
20 ноября 2023 г. 08:53
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии

Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на аукцион в Австрии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что азербайджанские ковры входят в число изысканных старинных восточных ковров, которые в следующем месяце будут выставлены на торги домом Austria Auction Company. Стартовая цена азербайджанских ковров второй половины XIX века колеблется в пределах 2-3 тыс. евро.

Аукцион "Изысканные антикварные восточные ковры и общественное искусство XIX века" состоится 2 декабря 2023 года в 16:00 по местному времени.

Всего на аукционе будет выставлено 282 ковра, антикварные восточные предметы, в том числе старинные изделия ручной работы. Среди них будут ковры мастеров из Туркменистана, стран Кавказа, Анатолии, Восточного Туркестана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAncient Azerbaijani rugs to be auctioned in Austria
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın qədim xalçaları Avstriyada hərraca çıxarılacaq

Другие новости из категории

В Санкт-Петербурге организован вечер классической музыки по случаю 100-летия Гейдара Алиева
ФотоВ Санкт-Петербурге организован вечер классической музыки по случаю 100-летия Гейдара Алиева
19 ноября 2023 г. 12:14
Министр культуры выступил на пленарном заседании международного форума в Санкт-Петербурге
ФотоМинистр культуры выступил на пленарном заседании международного форума в Санкт-Петербурге
17 ноября 2023 г. 18:15
В Баку отреставрировано историческое здание
ФотоВ Баку отреставрировано историческое здание
17 ноября 2023 г. 13:20
Министры культуры Азербайджана и России обсудили перспективы развития культурных связей
ФотоМинистры культуры Азербайджана и России обсудили перспективы развития культурных связей
17 ноября 2023 г. 12:27
В Азербайджане пройдет неделя творческих индустрий
В Азербайджане пройдет неделя творческих индустрий
17 ноября 2023 г. 09:43
В Баку состоялась презентация книги и фильма про жизнь братьев Нобель
ФотоВ Баку состоялась презентация книги и фильма про жизнь братьев Нобель
16 ноября 2023 г. 16:47
На Бакинской международной книжной выставке состоялась презентация книги Севги Лейлы Алиевой
ФотоНа Бакинской международной книжной выставке состоялась презентация книги "Севги" Лейлы Алиевой
15 ноября 2023 г. 20:07
Министр культуры: Между Турцией и Азербайджаном будут реализованы многоплановые проекты
Министр культуры: Между Турцией и Азербайджаном будут реализованы многоплановые проекты
15 ноября 2023 г. 00:17
Адиль Керимли: В Анкаре начнет работу Азербайджанский культурный центр
Адиль Керимли: В Анкаре начнет работу Азербайджанский культурный центр
14 ноября 2023 г. 23:17
В Анкаре состоялось заседание совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре
ФотоВ Анкаре состоялось заседание совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре
13 ноября 2023 г. 20:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi