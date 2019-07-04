 Наверх

Стало известно имя режиссёра сериала "Властелин колец"

​Стало известно имя режиссёра сериала "Властелин колец"

Студия Amazon выбрала режиссера для сериала "Властелин колец". Им станет испанец Хуан Антонио Байона, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

"Для меня честь присоединиться к этому проекту и команде. Не могу дождаться, чтобы пересказать зрителям историю Средиземья и Второй Эпохи", - сказал Хуан Антонио Байона.

Испанский режиссер, который работал над фильмом "Мир Юрского периода 2", снимет два первых эпизода, основанных на ранних романах Дж. Р. Р. Толкина. События сериала развернуться задолго до того, что было в трилогии Питера Джексона.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!