Стали известны лауреаты кинофестиваля на Хайнане

Четвертый Хайнаньский международный кинофестиваль (ХМК) завершился в воскресенье присуждением главной награды "Золотой кокос".

Четвертый Хайнаньский международный кинофестиваль (ХМК) завершился в воскресенье присуждением главной награды "Золотой кокос".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в номинации "Лучшая картина" победил германско-аргентинский фильм "Тренке-Лаукен часть 1" (Trenque-Lauquen part 1).

"Золотой кокос" за лучшую режиссуру получила француженка Элис Диоп, снявшая кинокартину "Сент-Омер" (Saint Omer). Награда в номинации "Специальный приз жюри" досталась испанскому фильму "Солнце мое" (Aftersun). За лучший сценарий были награждены Изабель Пенья и Родриго Сорогойен - авторы произведения, которое легло в основу испанско-французского "Хищники" (As Bestas).

Призы за лучшую мужскую и женскую роли получили француз Карим Леклу, снявшийся в "Сыновьях Рамзеса" (Goutte d'or), и итальянка Вера Джемма, фильм "Вера" (Vera). В номинации "Лучшие технологии" победила китайская картина "Нить жизни" (Qi dai) режиссера Цяо Сысюэ.

Документальный и короткометражный фильмы, наиболее впечатлившие жюри и удостоившиеся "Золотого кокоса", - "Мы студенты!" (Nous, tudiants) африканского режиссера Рафики Фариалы и греческий "Стюардесса-737" (AirHostess-737) Танасиса Неофотистоса. Все перечисленные кинокартины вышли в 2022 году.

Церемония закрытия фестиваля состоялась на берегу бухты Хайтан в курортном городе Санья. По красной дорожке прошли члены жюри, прибывшие на Хайнань сценаристы, режиссеры и актеры.