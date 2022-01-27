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Стали известны подробности плана мероприятий в связи с «Годом Шуши»

Стали известны подробности плана мероприятий в связи с «Годом Шуши» Готовится план мероприятий в связи с «Годом Шуши».
Kультурная политика
27 января 2022 г. 12:19
Стали известны подробности плана мероприятий в связи с «Годом Шуши»

Готовится план мероприятий в связи с «Годом Шуши».

Как сообщает Report, в основном в план мероприятий входят реконструкция культурных памятников в Шуше, восстановление здешней инфраструктуры.

Также в течение года будет проводится работа по возрождению в Шуше мугама, являющегося жемчужиной азербайджанской культуры, традиций ковроткачества. Кроме того, будут проводиться мероприятия местного и международного уровней, организовываться концерты, фестивали и медиа-туры.

Согласно плану мероприятий, для более лучшей узнаваемости Шуши предусмотрены съемки фильмов.

В течение года планируется организация музыкального фестиваля «Хары Бюльбюль» и Дней поэзии Вагифа, проведение музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли. В связи со 190-летним юбилеем Хуршидбану Натаван предусмотрено проведение литературного фестиваля.

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Версия на азербайджанском языке “Şuşa ili” ilə bağlı Tədbirlər Planının bəzi detalları məlum olub

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