Стали известны подробности плана мероприятий в связи с «Годом Шуши»

Готовится план мероприятий в связи с «Годом Шуши».
Как сообщает Report, в основном в план мероприятий входят реконструкция культурных памятников в Шуше, восстановление здешней инфраструктуры.
Также в течение года будет проводится работа по возрождению в Шуше мугама, являющегося жемчужиной азербайджанской культуры, традиций ковроткачества. Кроме того, будут проводиться мероприятия местного и международного уровней, организовываться концерты, фестивали и медиа-туры.
Согласно плану мероприятий, для более лучшей узнаваемости Шуши предусмотрены съемки фильмов.
В течение года планируется организация музыкального фестиваля «Хары Бюльбюль» и Дней поэзии Вагифа, проведение музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли. В связи со 190-летним юбилеем Хуршидбану Натаван предусмотрено проведение литературного фестиваля.