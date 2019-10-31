Стали известны секретари Союза композиторов Азербайджана - СПИСОК

Стали известны секретари Союза композиторов Азербайджана

31 октября, 2019 15:07

https://report.az/storage/news/da3ee518dc043e4e1f97dd0915c0da4a/100b3578-0b9c-47dd-9a6d-ca1dea8d678e_292.jpg В Союз композиторов Азербайджана избраны два секретаря и один ответственный секретарь. Как сообщили Report в пресс-службе союза, 31 октября состоялось заседание правления Союза композиторов Азербайджана. На заседании члены правления - известный композитор, заслуженный деятель искусств, профессор Джалал Аббасов и заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова, единогласно были переизбраны секретарями Союза композиторов Азербайджана. Кроме того, известного музыковеда, доктора искусствоведения, профессора Джамилю Гасанову единогласно избрали ответственным секретарем Союза композиторов Азербайджана.

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