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Стал известен победитель Национальной кинопремии

Стал известен победитель Национальной кинопремии На расширенном заседании Союза кинематографистов Азербайджанской Республики был рассмотрен вопрос в связи с Национальной кинопремией.
Kультурная политика
15 июля 2021 г. 13:28
Стал известен победитель Национальной кинопремии

На расширенном заседании Союза кинематографистов Азербайджанской Республики был рассмотрен вопрос в связи с Национальной кинопремией.

Руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Азербайджана Али Велиев сообщил Report о том, что единогласным решением Правления Союза известный кинооператор, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственных премий СССР, получающий президентскую пенсию Рафаэль Али оглы Ганбаров удостоен Национальной кинопремии (размер премии - 2 000 манатов).

Награда будет вручена в Национальный день кино - 2 августа.

Отметим, что Национальная кинопремия учреждена решением Правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики в 2012 году и является самой престижной кинопремией в стране.

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