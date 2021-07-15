Стал известен победитель Национальной кинопремии

На расширенном заседании Союза кинематографистов Азербайджанской Республики был рассмотрен вопрос в связи с Национальной кинопремией.

На расширенном заседании Союза кинематографистов Азербайджанской Республики был рассмотрен вопрос в связи с Национальной кинопремией.

Руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Азербайджана Али Велиев сообщил Report о том, что единогласным решением Правления Союза известный кинооператор, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственных премий СССР, получающий президентскую пенсию Рафаэль Али оглы Ганбаров удостоен Национальной кинопремии (размер премии - 2 000 манатов).

Награда будет вручена в Национальный день кино - 2 августа.

Отметим, что Национальная кинопремия учреждена решением Правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики в 2012 году и является самой престижной кинопремией в стране.