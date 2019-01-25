США трижды отказали в визе актеру номинированного на "Оскар" фильма

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Мексиканец Хорхе Антонио Герреро, сыгравший в лидирующем по числу номинаций на кинопремию "Оскар" фильме Альфонсо Куарона "Рома", не сможет присутствовать на церемонии вручения статуэток, поскольку у него нет американской въездной визы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сам актер сообщил журналу "Киен".

Американские власти трижды отвечали отказом на обращения исполнителя роли Фермины за разрешением на въезд в США, несмотря на наличие у него приглашения на церемонию.

"Первый отказ я получил в начале прошлого года. На тот момент мои цели были исключительно туристическими", - приводит издание слова Герреро.

"Мой последний визит в консульство был незабываемым: сотрудница, проводившая собеседование, кажется, даже разозлилась", - сообщил Герреро.

"Я очень рад [успеху фильма], и, дай Бог, Ялица [Апарисио, претендентка на "Оскар" за лучшую женскую роль] получит статуэтку. Только об этом и думаю. Но если мне дадут визу - тоже неплохо", - заключил актер.