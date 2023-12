Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО насчитывает 23 элемента Азербайджана

По предложению Азербайджана и Турции музыкальный инструмент балабан был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджана в ЮНЕСКО, опубликованной в социальной сети "Х".

"Изготовление балабана и исполнительское искусство на нем", представленное Азербайджаном совместно с Турцией, включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на 18-й сессии Комитета по охране нематериального культурного наследия", - говорится в публикации.

На 18-й сессии Комитета по охране нематериального культурного наследия в список ЮНЕСКО были также включены такие многонациональные культурные элементы, как украшение перламутром, ифтар (вечерний прием пищи и жидкости в священный месяц Рамазан) и искусство нанесения орнамента позолотой.