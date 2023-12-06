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Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО насчитывает 23 элемента Азербайджана

Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО насчитывает 23 элемента Азербайджана По предложению Азербайджана и Турции музыкальный инструмент балабан был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Kультурная политика
6 декабря 2023 г. 13:09
Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО насчитывает 23 элемента Азербайджана

По предложению Азербайджана и Турции музыкальный инструмент балабан был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджана в ЮНЕСКО, опубликованной в социальной сети "Х".

"Изготовление балабана и исполнительское искусство на нем", представленное Азербайджаном совместно с Турцией, включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на 18-й сессии Комитета по охране нематериального культурного наследия", - говорится в публикации.

На 18-й сессии Комитета по охране нематериального культурного наследия в список ЮНЕСКО были также включены такие многонациональные культурные элементы, как украшение перламутром, ифтар (вечерний прием пищи и жидкости в священный месяц Рамазан) и искусство нанесения орнамента позолотой.

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Версия на английском языке Craftsmanship and performing art of balaban/mey included in list of UNESCO
Версия на азербайджанском языке “Balaban/ney sənətkarlığı və ifaçılıq sənəti" UNESCO-nun siyahısına daxil edilib

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