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Михаил Швыдкой: Низами Гянджеви - гениальный сын не только Азербайджана, но и всего Востока

Михаил Швыдкой: Низами Гянджеви - гениальный сын не только Азербайджана, но и всего Востока 11:07
Kультурная политика
24 ноября 2021 г. 11:41
Михаил Швыдкой: Низами Гянджеви - гениальный сын не только Азербайджана, но и всего Востока
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"В России памятник Низами Гянджеви установлен в двух города – в Москве и Санкт-Петербурге. Период установления этих памятников был непростым. Однако Низами Гянджеви достоин увековечивания его имени в этих городах. Он гениальный сын не только Азербайджана, но и всего Востока".

Как передает Report, об этом спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сказал на проходящем в Баку международном форуме Низами Гянджеви.

По его словам, гениальный поэт объединил своим творчеством народы Центральной Азии: "Я могу отметить двух мыслителей, которые никогда не покидали место своего проживания. Это Низами Гянджеви и Эммануил Кант. Они понимали, что совесть человека и Всевышний – большие ценности. Объявление этого года "Годом Низами Гянджеви" – важное событие. Сейчас в рамках "Года Низами Гянджеви" в российском музее "Эрмитаж" проходит выставка азербайджанских ковров. Низами Гянджеви в исламском мире воплощал в себе свет просвещения. Этот свет до сих пор озаряет нас".

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Версия на английском языке Putin's special rep: Monuments to Nizami Ganjavi erected in two Russian cities
Версия на азербайджанском языке Putinin xüsusi nümayəndəsi: "Rusiyada iki yerdə Nizami Gəncəviyə heykəl qoyulub"

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