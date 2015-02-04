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    ​Создана Конкурсная комиссия министерства культуры и туризма - СПИСОК

    В состав комиссии вошли 9 человек

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ По приказу министерства культуры и туризма Азербайджана создана Конкурсная комиссия.

    Как сообщает Report, приказ о создании комиссии был подписан в целях обеспечения исполнения утвержденных решением Кабмина №292 от 26 августа 2014 года "Правил госфинансирования мероприятий, проводимых неправительственными организациями в области культуры".

    В состав комиссии вошли 9 человек.

    Председатель комиссии:

    1. Байрамов Рафик Ясин оглу - руководитель Аппарата министерства культуры и туризма

    Члены комиссии:

    2. Шихаммедов Вугар Нурмамед оглу - завотделом министерства культуры и туризма

    3. Гасанова Сима Акпер гызы - завотделом министерства культуры и туризма

    4. Джафарова Кенуль Эльхан гызы - заведующая сектором министерства культуры и туризма

    5. Нуралиева Мензерханум Фикрет гызы - заведующая сектором министерства культуры и туризма

    6. Алиев Рашад Бариз оглу - заведующий сектором министерства культуры и туризма, секретарь

    7. Хатамов Мушвиг Муршуд оглу - председатель Общественного объединения "Гильдия продюсеров Азербайджана"

    8. Чобанов Муса Наби оглу - секретарь Союза ашугов Азербайджана

    9. Сеидзаде Шахин Кямиль оглу - председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики.

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