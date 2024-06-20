Создана комиссия по устранению проблем при реставрации исторических зданий в Баку

Создана специальная комиссия для устранения возникающих проблем в ходе ремонтно-реставрационных работ в ряде зданий, в том числе архитектурных памятников Баку в преддверии COP29.

Создана специальная комиссия для устранения возникающих проблем в ходе ремонтно-реставрационных работ в ряде зданий, в том числе архитектурных памятников Баку в преддверии COP29.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерства культуры.

В ведомстве отметили, что согласно Закону Азербайджанской Республики "Об охране памятников истории и культуры", реставрация, консервация, ремонт, реконструкция, регенерация и другие работы на памятниках архитектуры, должны осуществляться с учетом рецензий профильных институтов Национальной академии наук Азербайджана, после согласования с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре и после утверждения Министерством культуры.

"Регулярно проводится осмотр исторических зданий, в которых проводятся реставрационные работы, ведется контроль за выполненными работами. Названные мероприятия проводятся в координации с Государственной службой по охране, развитию и реставрации культурного наследия, Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку и Союзом архитекторов Азербайджана. Учитывая срочность проводимых работ, была создана рабочая группа, состоящая из сотрудников названных учреждений", - отметили в Минкультуры.

Было отмечено, что в настоящее время в рамках работ фасадам, которые на протяжении многих лет подвергались различным вмешательствам, возвращается их былой вид, одновременно восстанавливаются поврежденные и разбитые части, приводятся в порядок коммуникационные линии и бытовые сооружения.

"Каменные части фасадов, в том числе окрашенные в последние годы, очищаются под напором воды. Однако части зданий, которые ранее не были облицованы камнем, будут восстановлены до первоначального цвета. Работы по обновлению и благоустройству строго контролируются для того, чтобы не был нанесен ущерб архитектурному стилю и эстетическому облику исторических памятников", - заверили в министерстве.