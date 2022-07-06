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Создан сайт в связи с актами вандализма, совершенными Арменией против культурного наследия Азербайджана

Создан сайт в связи с актами вандализма, совершенными Арменией против культурного наследия Азербайджана Создан новый портал для доведения до мира реального состояния историко-культурных памятников на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.
Kультурная политика
6 июля 2022 г. 10:30
Создан сайт в связи с актами вандализма, совершенными Арменией против культурного наследия Азербайджана

Создан новый портал для доведения до мира реального состояния историко-культурных памятников на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, сайт heritage.gov.az подготовлен Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.

Целью создания сайта является размещение в открытых интернет-ресурсах фактов вандализма, присвоения и разрушения, совершенных Арменией против образцов нашего культурного наследия в период оккупации, и тем самым информирование широкой общественности о совершенных незаконных действиях.

7 июля состоится презентация сайта.

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Версия на английском языке Azerbaijan creates website on vandalism acts committed by Armenia against cultural heritage
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Azərbaycanın mədəni irsinə qarşı törətdiyi vandalizm aktları ilə bağlı sayt yaradılıb

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