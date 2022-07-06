Создан сайт в связи с актами вандализма, совершенными Арменией против культурного наследия Азербайджана

Создан новый портал для доведения до мира реального состояния историко-культурных памятников на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщает Report, сайт heritage.gov.az подготовлен Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.
Целью создания сайта является размещение в открытых интернет-ресурсах фактов вандализма, присвоения и разрушения, совершенных Арменией против образцов нашего культурного наследия в период оккупации, и тем самым информирование широкой общественности о совершенных незаконных действиях.
7 июля состоится презентация сайта.