Создан клип к гимну "Bakı Payızı"

Ровно 35 лет назад на сцене Дворца Гейдара Алиева прозвучала замечательная песня Микаила Векилова на слова Малика Фарруха “Мой Азербайджан”, которая сразу же превратилась в хит.

Ровно 35 лет назад на сцене Дворца Гейдара Алиева прозвучала замечательная песня Микаила Векилова на слова Малика Фарруха “Мой Азербайджан”, которая сразу же превратилась в хит.

Как сообщает Report, статус хита был тесен для этой необыкновенной по своей мощи и торжественности песни, музыка и слова которой переполнены безграничной любовью к Родине, гордостью за Азербайджан.

И вскоре она стала настоящим гимном, который пронесся через десятилетия, завоевав любовь новых поколений. Спустя 35 лет организаторы конкурса "Bakı Payızı-2023" решили порадовать зрителей созданием клипа на эту песню-гимн. Идею поддержали не только все участники настоящего конкурса, но и победители конкурса "Бакинская осень-1988". Надо отметить, что впервые сам композитор специально для клипа исполнил свое произведение на фортепиано, аккомпанируя вокалистам.

Клип был приурочен ко дню рождения создателя этого музыкального шедевра – Микаила Векилова и презентован 31 октября накануне Гала-концерта, который состоится 3 ноября в 19:00 во дворце Гейдара Алиева.

В этот день зрителей ждет незабываемый вечер. Это будет фантастическое шоу, где вы отправитесь в путешествие во времени и пространстве. Под звуки музыки, сопровождаемой современными световыми, шумовыми эффектами и 3Д оформлением, вы перенесетесь в старый Баку с его узкими улочками, в древний Египет с величественными пирамидами, Италию, Америку и другие страны, а затем вновь вернетесь к берегам родного Каспия… Впрочем, не будем раскрывать всех сюрпризов. Но самое главное – вы первыми узнаете имена победителей конкурса – лучших вокалистов, композиторов, танцоров, музыкальных групп, услышите как новые хиты в их исполнении, так и старые в новой аранжировке.

Каждый номер, каждая песня и композиция – это театрализованное синтетическое представление, феерический мюзикл.

На Гала-концерте будет представлено 16 новых авторских песен, в том числе Микаила Векилова.

Новые звезды выйдут на одну сцену с популярными мега-звездами Азербайджана, выступив дуэтом.

Напомним, что Генеральный спонсор проекта "Nizami boutique house". Проект реализовывался при поддержке "Best Cast Talent Agency", "Golden Arts entertainment", Министерства Культуры Азербайджана и Государственного Комитета по делам Диаспоры. Автор и режиссер проекта - Севиндж Керимова, организатор – Сабина Гасанова.