Создан дом-музей Расула Рзы

Министр культуры Азербайджана Анар Каримов посетил дом-музей выдающегося представителя азербайджанской литературы Расула Рзы. Об этом Report сообщили в Министерстве культуры. Как сообщается, министр культуры Анар Каримов с целью ознакомления с ра

Министр культуры Анар Каримов с целью ознакомления с работами, проводимыми в направлении создания музея в связи с реализацией Указа президента Азербайджана №3337 от 23 июня 2022 года "О создании дома-музея Расула Рзы" посетил дом-музей народного поэта, лауреата Государственной премии Расула Рзы.



Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.



Отметим, что согласно приказу министерства, квартира, в которой находится музей, была взята на баланс Министерства культуры, а принадлежащие поэту предметы-экспонаты музея внесены в соответствующий список министерства.