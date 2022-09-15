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Создан дом-музей Расула Рзы

Создан дом-музей Расула Рзы Министр культуры Азербайджана Анар Каримов посетил дом-музей выдающегося представителя азербайджанской литературы Расула Рзы. Об этом Report сообщили в Министерстве культуры. Как сообщается, министр культуры Анар Каримов с целью ознакомления с ра
Kультурная политика
15 сентября 2022 г. 12:16
Создан дом-музей Расула Рзы

Министр культуры Анар Каримов с целью ознакомления с работами, проводимыми в направлении создания музея в связи с реализацией Указа президента Азербайджана №3337 от 23 июня 2022 года "О создании дома-музея Расула Рзы" посетил дом-музей народного поэта, лауреата Государственной премии Расула Рзы.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Отметим, что согласно приказу министерства, квартира, в которой находится музей, была взята на баланс Министерства культуры, а принадлежащие поэту предметы-экспонаты музея внесены в соответствующий список министерства.

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Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov Rəsul Rzanın ev-muzeyini ziyarət edib

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