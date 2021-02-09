Союз кинематографистов Азербайджана о состоянии здоровья народного артиста

Народный артист, известный кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев, который был госпитализирован с инфарктом в Республиканский лечебно-диагностический центр, переведен в палату.

Народный артист, известный кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев, который был госпитализирован с инфарктом в Республиканский лечебно-диагностический центр, переведен в палату.

Об этом в заявлении Report сообщил руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Азербайджанской Республики Али Велиев.

По его словам, состояние Э.Гулиева оценивается как удовлетворительное: "Народного артиста перевели из реанимации в палату. В настоящее время продолжается реабилитация и лечение народного артиста. В ближайшие дни его могут выписать домой после того, как врачи оценят его состояние".

Отметим, что народный артист встретил 80-летний юбилей в реанимации, он был госпитализирован 18 января с инфарктом.