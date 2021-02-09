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Союз кинематографистов Азербайджана о состоянии здоровья народного артиста

Союз кинематографистов Азербайджана о состоянии здоровья народного артиста Народный артист, известный кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев, который был госпитализирован с инфарктом в Республиканский лечебно-диагностический центр, переведен в палату.
Kультурная политика
9 февраля 2021 г. 15:38
Союз кинематографистов Азербайджана о состоянии здоровья народного артиста
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Народный артист, известный кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев, который был госпитализирован с инфарктом в Республиканский лечебно-диагностический центр, переведен в палату.

Об этом в заявлении Report сообщил руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Азербайджанской Республики Али Велиев.

По его словам, состояние Э.Гулиева оценивается как удовлетворительное: "Народного артиста перевели из реанимации в палату. В настоящее время продолжается реабилитация и лечение народного артиста. В ближайшие дни его могут выписать домой после того, как врачи оценят его состояние".

Отметим, что народный артист встретил 80-летний юбилей в реанимации, он был госпитализирован 18 января с инфарктом.

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Версия на азербайджанском языке Xəstəxanada müalicə alan Xalq artistinin durumu ilə bağlı açıqlama

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