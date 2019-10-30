Совместный концерт азербайджанских и грузинских музыкантов прошел в Тбилиси - ФОТО

В Музее азербайджанской культуры им. М.Ф.Ахундова в Тбилиси была представлена совместная концертная программа азербайджанских и грузинских музыкантов.

Как передает местное бюро Report, помимо музея, в организации мероприятия участвовали также Международный центр мугама Азербайджана и Государственный центр фольклора Грузии.

На концерте выступили народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов с мугам-группой "Карабах", группа "Мейдан" под руководством ашуга из Грузии Наргили Мехтиевой, женский народный ансамбль "Нанина" и этно-джаз группа "Эдджари".

После концертной программы директор Международного центра мугама народный артист Мурад Гусейнов от имени возглавляемого им центра подарил Музею азербайджанской культуры им. М.Ф.Ахундова музыкальный инструмент тар.

Мансуму Ибрагимову, Мураду Гусейнову и ученому-исследователю Гюльгусейну Кязымлы от имени Музея азербайджанской культуры им.М.Ф.Ахундова были вручены специальные диплоты за вклад в укрепление культурных связей между Грузией и Азербайджаном.

Отметим, что концертная программа была организована в рамках "круглого стола" на тему "Музыкальная культура Азербайджана (мугамы, народные песни и теснифы) и Грузии (фольклор): исторические корни, музыкальные связи и перспективы".