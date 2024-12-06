Совместная работа азербайджанских и израильских кинематографистов представлена в Мюнхене

В германском городе Мюнхене состоялась презентация документального фильма "Мой друг Меир" азербайджанского режиссера Руфата Асадова.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие активисты азербайджанской и еврейской диаспор, проживающие в Мюнхене, а также деятели культуры.

Выступая на презентации, режиссер фильма рассказал о важности успешно реализуемой на государственном уровне политики мирного сосуществования в Азербайджане.

Асадов отметил, что фильм повествует о любви и глубокой привязанности горских евреев, проживающих в Азербайджане, к своей Родине - стране, в которой они родились и выросли. Картина рассказывает о сохранившихся в Азербайджане обычаях и традициях, национально-духовных ценностях горских евреев.

Фильм является совместной работой азербайджанских и израильских кинематографистов.