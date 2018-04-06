Советник по культуре посольства: Турция многому может научиться у Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Советник по культуре и презентациям посольства Турции в Азербайджане Ирфан Чифтчи ответил на вопросы Report.

Представляем интервью с Ирфаном Чифтчи:

- На каком сейчас уровне находятся культурные связи между Турцией и Азербайджаном?

- Турция и Азербайджан с точки зрения культуры очень хорошо знаю друг друга на популярном уровне, но если смотреть глубже, возникает серьезная пустота. То есть Турция очень мало знает глубинную культуру Азербайджана. Потому что в Турции слабо азербайджановедение. В Азербайджане же в равной степени слабо изучение Турции. Известные азербайджанские певцы узнаваемы повсюду, но в Турции очень мало людей знают произведения Джаббара Гарягдыоглу, Узеира Гаджибейли. В то же время в Азербайджане весьма малое количество людей знает Деде Эфенди, или элитного турецкого поэта.

- Какие меры предпринимаются для устранения этой ситуации?

- Для создания глубинных связей мы проводим частные семинары. Я приглашаю писателей из Турции в Азербайджан, в то же время отправляю отсюда в Турцию. Кроме того, у нас есть деятельность в связи с изобразительным искусством. Мы провели встречу турецких и азербайджанских художников. Мы стараемся создать более тесное сотрудничество, осуществить совместную деятельность. Потому что в этом у Азербайджана есть ряд преимуществ.

- Какие преимущества вы подразумеваете?

- В художестве, скульптуре, пластике, изобразительном искусстве и музыке Азербайджан намного впереди. Турции есть чему поучиться. В других сферах Азербайджан многому может научиться у Турции. Мы создаем возможности, чтобы объединить их. В этом году в связи со 100-летием АДР у нас будет активная деятельность. Это 100-летие нашей солидарности. В связи с этим у нас проекты большой выставки, художественные, литературные и кинопроекты. Часть проектов будет реализована при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана. Начиная с сентября будет осуществляться тесная деятельность.

- Вы упомянули фильм. На какую тему он будет?

- Тема будет связана с братской помощью. Это будет фильм или сериал, повествующий о периоде времени в промежутке между 1915-1920 гг. Фильм будет на турецком языке. Место, где фильм будет показан, пока не определилось. Картина будет повествовать о Кавказской исламской армии, Азербайджанской Демократической Республике, Ататюрке, Наримане Нариманове и других личностях и событиях.