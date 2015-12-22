Сотрудники Республиканской детской библиотеки имени Фиридун бека Кочарли награждены - СПИСОК

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Республиканской детской библиотеки имени Фиридун бека Кочарли.

Как сообщает Report, по случаю 50-летнего юбилея Республиканской детской библиотеки имени Фиридун бека Кочарли, за плодотворную деятельность в области организации библиотечного дела в Азербайджане медалью "Терегги" награждены следующие лица:

Агамирзоева Вафа Алиага гызы

Ахмедова Севиль Алиаббас гызы

Гафарова Лейла Гаджи Ага гызы

Мамедли Рухийя Микаил гызы.

Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный работник культуры" сотрудникам Республиканской детской библиотеки имени Фиридун бека Кочарли.

Согласно распоряжению, по случаю 50-летнего юбилея Республиканской детской библиотеки имени Фиридун бека Кочарли, за плодотворную деятельность в области организации библиотечного дела в Азербайджане почетного звания "Заслуженный работник культуры" удостоены следующие лица:

Дадашева Захира Джабир гызы

Гамбарова Шахла Алигейдар гызы

Мусазаде Рафига Мирза гызы

Тахирова Назиля Рахман гызы.