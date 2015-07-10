Сотрудники музеев Азербайджана и России обсудили вопросы сотрудничества

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Состоялся телемост между сотрудниками Дома-музея Абдуллы Шаига, расположенного в Баку, и Дома-музея Николая Васильевича Гоголя в Москве. Как сообщает Report со ссылкой на Российский информационно-культурный центр (РИКЦ), телемост организован Российским центром науки и культуры в Баку (РЦНК). Целью проведения подобных телемостов является укрепление сотрудничества между музеями двух стран.

На этот раз была поднята актуальная тема научно-фондовой работы, которая проводится в музеях. Участники подробно остановились на возможных перспективах сотрудничества по данному вопросу.

Таким образом, РЦНК заложил основу новой формы сотрудничества музейных центров двух стран. Следует отметить, что в его планах организация подобных мероприятий с участием представителей других культурных, образовательных и научных центров России и Азербайджана.