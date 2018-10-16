Сотрудники Мингячевирского государственного драматического театра награждены - СПИСОК

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Мингячевирского государственного драматического театра "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждены следующие лица:
Аббасов Зульфугар Гулу оглу
Мирабов Акиф Ахмед оглу.
Другим распоряжением глава государства наградил следующих сотрудников Мингячевирского государственного драматического театра медалью "Терегги":
Алиеву Афет Мамед гызы
Гашимова Рафаэля Зейнал оглу
Ибрагимли Габиля Махмуд оглу
Имамвердиева Юсифа Имамверди оглу
Гулиева Айдына Балоглан оглу.
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