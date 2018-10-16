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    Сотрудники Мингячевирского государственного драматического театра награждены - СПИСОК

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Мингячевирского государственного драматического театра "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики". 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждены следующие лица:

    Аббасов Зульфугар Гулу оглу

    Мирабов Акиф Ахмед оглу.

    Другим распоряжением глава государства наградил следующих сотрудников Мингячевирского государственного драматического театра медалью "Терегги": 

    Алиеву Афет Мамед гызы

    Гашимова Рафаэля Зейнал оглу

    Ибрагимли Габиля Махмуд оглу

    Имамвердиева Юсифа Имамверди оглу

    Гулиева Айдына Балоглан оглу.

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