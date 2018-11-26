Сотрудникам Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля присвоено почетное звание - СПИСОК

26 ноября, 2018 19:08

https://report.az/storage/news/6e5e42994655fe5f2a92a64c5de6a8f0/ee36c330-12b3-4731-ab58-31eb568499ea_292.jpg Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный учитель" сотрудникам Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля. Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 90-летнего юбилея Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля и за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии музыкального образования в Азербайджане почетное звание "Заслуженный учитель" присвоено следующим лицам: Крайновой Валентине Сергеевне Манафовой Ульвие Азер гызы Саттаровой Саадат Гудрет гызы.

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