Сотрудникам Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля присвоено почетное звание - СПИСОК

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный учитель" сотрудникам Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 90-летнего юбилея Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля и за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии музыкального образования в Азербайджане почетное звание "Заслуженный учитель" присвоено следующим лицам:
Крайновой Валентине Сергеевне
Манафовой Ульвие Азер гызы
Саттаровой Саадат Гудрет гызы.
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