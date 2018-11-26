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    Сотрудникам Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля присвоено почетное звание - СПИСОК

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный учитель" сотрудникам Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 90-летнего юбилея Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля и за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии музыкального образования в Азербайджане  почетное звание "Заслуженный учитель" присвоено следующим лицам:

    Крайновой Валентине Сергеевне

    Манафовой Ульвие Азер гызы

    Саттаровой Саадат Гудрет гызы.

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