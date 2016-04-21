Сотрудникам сферы Азербайджанской национальной кулинарии присвоены почетные звания - СПИСОК

21 апреля, 2016 18:42

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный работник культуры" сотрудникам сферы Азербайджанской национальной кулинарии. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в пропаганде культуры Азербайджанской национальной кухни почетное звание "Заслуженный работник культуры" присваивается следующим лицам: Алиеву Оруджу Наги оглу Амирасланову Тахиру Идрис оглу.