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Сотрудникам Азербайджанской национальной консерватории присвоены почетные звания

Сотрудникам Азербайджанской национальной консерватории присвоены почетные звания Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетных званий сотрудникам Азербайджанской национальной консерватории".
Kультурная политика
31 декабря 2020 г. 15:49
Сотрудникам Азербайджанской национальной консерватории присвоены почетные звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетных званий сотрудникам Азербайджанской национальной консерватории".

Как сообщает Report, в тексте документа говорится:

"По случаю 20-летия Азербайджанской национальной консерватории и за заслуги в развитии национального музыкального образования в Азербайджане присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим сотрудникам Азербайджанской национальной консерватории:

"Народный артист"

Гашимову Эльчину Лезги оглу

Мансурову Эльшану Мамед оглу

Мансурову Малику Мамед оглу

"Заслуженный деятель искусств"

Гусейновой Лале Ширмамед гызы

"Заслуженный деятель культуры"

Сеидовой Ягут Шихсеид гызы

"Заслуженный учитель"

Абдинзаде Фирузу Зейнал оглу

Алекберову Сабиру Алекбер оглу

Алиеву Адгезалу Мамедгусейн оглу

Нагиеву Эльчину Агаширин оглу

Шахмамедовой Наибе Магсуд гызы

Юсифовой Таране Абульфаз гызы".

Согласно другому документу, по случаю 20-летия Азербайджанской национальной консерватории и за заслуги в развитии национального музыкального образования в Азербайджане глава государства наградил следующих лиц Азербайджанской национальной консерватории:

орденом "Шараф"

Керими Сиявуша Ашраф оглу

орденом "Эмек" 2-й степени

Кязымова Назима Кязым оглу

медалью "Терегги"

Байрамова Тайяра Аллахверди оглу

Ахмедова Эльнура Орудж оглу

Алиеву Улькер Сабир гызы

Азизова Рамиза Махмуд оглу

Фаталыева Ширзада Низан оглу

Гаджизаде Хиджран Самед-ага гызы

Гусейнли Анара Вагиф оглу

Мамедова Мамедали Мирали оглу

Музаффарова Бакыхана Мамедгулу оглу

Пашазаде Сахиба Агаверди оглу.

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Версия на азербайджанском языке Milli Konservatoriyanın əməkdaşları təltif edildi

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