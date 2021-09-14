Состояние здоровья заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу остается тяжелым

Состояние здоровья заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу, который проходит лечение от коронавируса в медцентре Yeni klinika, остается стабильно тяжелым.

Состояние здоровья заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу, который проходит лечение от коронавируса в медцентре Yeni klinika, остается стабильно тяжелым.

Об этом Report сообщила его супруга Айнур Зуруфчу.

"Утром я говорила с врачом. Он сказал, что состояние моего супруга остается тяжелым", - отметила она.

Отметим, что заразившийся коронавирусом Я. Зуруфчу несколько дней назад был помещен в реанимационное отделение медцентра Yeni klinika. Певец подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.