Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым

09:48

Продолжается лечение в реанимационном отделении заразившегося коронавирусом диктора, народного артиста Элдоста Байрама.

Об этом Report сообщили в Зыхской больнице модульного типа.

Отмечается, что Э.Байрам находится под кислородной маской: "Артериальное давление у него 160 на 90, пульс – 97, сатурация – 96, уровень сахара в крови – 227. Он в сознании. Состояние остается тяжелым".

74-летний народный артист некоторое время назад заразился COVID-19. 29 ноября он был размещен в реанимационное отделение Зыхской больницы модульного типа.