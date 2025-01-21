Состояние перенесшего инсульт народного артиста Анвара Гасанова ухудшилось

Состояние перенесшего инсульт народного артиста Анвара Гасанова ухудшилось, он вновь помещен в реанимацию.

Состояние перенесшего инсульт народного артиста Анвара Гасанова ухудшилось, он вновь помещен в реанимацию.

Об этом Report сообщила дочь актера.

По ее словам, лечение отца в настоящее время продолжается, его состояние средне тяжелое, но стабильное.

Напомним, что 10 января Анвар Гасанов был госпитализирован в терапевтическое отделение Хазарского медицинского центра из-за ухудшения самочувствия. У артиста диагностировали острый ишемический инсульт. 18 января состояние А.Гасанова стабилизировалось, и его перевели в неврологическое отделение.