Состояние известного азербайджанского режиссера ухудшилось

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Состояние известного азербайджанского режиссера Хафиза Фатуллаева ухудшилось.

В заявлении Report режиссер сказал, что болеет уже долгое время.

Он отметил, что не хочет обращаться за помощью ни к одной структуре и добавил, что в последнее время состоянием его здоровья часто интересуется народная артистка Шафига Мамедова.

Отметим, что Х.Фатуллаев родился в Баку в 1944 году. Он окончил режиссерский факультет Азербайджанского государственного института искусств имени М.А.Алиева (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусства). Долгие годы он проработал в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре. В 1977-1990 гг. Х.Фатуллаев был режиссером на Азербайджанском государственном телевидении. Он режиссер таких фильмов, как "Красный поезд" ("Гырмызы гатар"), "Сгорю на священном огне" (Мугеддес одда янарам"). В фильме "Ковчег" ("Мюджрю") и телевизионном спектакле "Совет завоевателей" ("Фатехлерин диваны") он испытал себя в качестве актера.