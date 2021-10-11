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Состояние Арифа Бабаева ухудшилось, он госпитализирован

Состояние Арифа Бабаева ухудшилось, он госпитализирован У известного азербайджанского ханенде, народного артиста Арифа Бабаева возникли проблемы со здоровьем.
Kультурная политика
11 октября 2021 г. 15:16
Состояние Арифа Бабаева ухудшилось, он госпитализирован
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У известного азербайджанского ханенде, народного артиста Арифа Бабаева возникли проблемы со здоровьем.

Об этом Report сообщили близкие народного артиста.

А.Бабаев помещен в Клинический медицинский центр.

"У него были проблемы с мозговым кровообращением. После лечения ему стало лучше. Эти проблемы вновь дали о себе знать, и час назад он был помещен в больницу. Лечение продолжается, врачи оценивают его состояние как стабильное", - сообщили близкие ханенде.

Напомним, что несколько месяцев назад А.Бабаев проходил лечение в Турции.

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Версия на английском языке Arif Babayev hospitalized after his health deteriorated
Версия на азербайджанском языке Arif Babayevin vəziyyəti ağırlaşıb, xəstəxanaya yerləşdirilib

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