Состояние Арифа Бабаева ухудшилось, он госпитализирован

У известного азербайджанского ханенде, народного артиста Арифа Бабаева возникли проблемы со здоровьем.
Об этом Report сообщили близкие народного артиста.
А.Бабаев помещен в Клинический медицинский центр.
"У него были проблемы с мозговым кровообращением. После лечения ему стало лучше. Эти проблемы вновь дали о себе знать, и час назад он был помещен в больницу. Лечение продолжается, врачи оценивают его состояние как стабильное", - сообщили близкие ханенде.
Напомним, что несколько месяцев назад А.Бабаев проходил лечение в Турции.