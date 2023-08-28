В Баку состоялся творческий вечер Вагифа Мустафаева

В Баку состоялся творческий вечер, посвященный 70-летнему юбилею народного артиста Азербайджана, кинорежиссера Вагифа Мустафаева.

В Баку состоялся творческий вечер, посвященный 70-летнему юбилею народного артиста Азербайджана, кинорежиссера Вагифа Мустафаева.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в Киноцентре "Низами".

Творческий вечер был организован министерством культуры и Агентством кино Азербайджанской Республики.

В ходе него был показан фильм ”Жизнь, кажется, прекрасна".

В творческом вечере также приняли участие народный артист Грузии Автандил Махарадзе, актриса Нино Гомартели. Был продемонстрирован поздравительный видеоролик с участием лауреата премии "Оскар", известного кинорежиссера Никиты Михалкова.

Отметим, что сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева Вагиф Бехбуд оглу Мустафаев награжден орденом "Эмек" 2-й степени за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.