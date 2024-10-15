Состоялся совместный концерт хоров Азербайджана и Казахстана

В Баку и Гяндже состоялись совместные концерты Азербайджанского государственного хора Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и Казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой.

В Баку и Гяндже состоялись совместные концерты Азербайджанского государственного хора Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и Казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой.

Как сообщает Report, мероприятия были организованы Фондом тюркской культуры и наследия в рамках проекта "Дни Физули" и прошли в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку и в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова в Гяндже.

Концерты приурочены к 530-летнему юбилею выдающегося поэта и мыслителя Мухаммеда Физули, занимающего исключительное место в развитии тюркской культуры.

На вечерах, посвященных творчеству Физули, были исполнены кантата "Физули" композитора Джахангира Джахангирова, являющаяся крупнейшим произведением в истории музыки тюркского мира, а также редкие произведения казахских композиторов.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова рассказала о деятельности Фонда и подробно проинформировала о проекте. Она подчеркнула, что Фонд тюркской культуры и наследия был создан по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева при поддержке глав государств Казахстана, Кыргызстана и Турции. По ее словам, основной миссией организации является сохранение, изучение и продвижение богатого культурного наследия тюркского мира на международной арене.

Раимкулова особо отметила, что Фонд составляет серии книг "Выдающиеся личности тюркского мира", "Литературные жемчужины тюркского мира", "Научные жемчужины тюркского мира" для передачи наследия великих личностей тюркского мира будущим поколениям.

В мероприятиях приняли участие представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, депутаты, известные деятели культуры, искусства, литературы, представители общественности и СМИ.