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Состоялся показ документального фильма "Мечеть Юхары Гёвхарага"

Состоялся показ документального фильма "Мечеть Юхары Гёвхарага" При организационной поддержке министерства культуры Азербайджана состоялась презентация документального фильма "Мечеть Юхары Гёвхарага".
Kультурная политика
23 ноября 2022 г. 16:14
Состоялся показ документального фильма Мечеть Юхары Гёвхарага

При организационной поддержке министерства культуры Азербайджана состоялась презентация документального фильма "Мечеть Юхары Гёвхарага".

Как сообщает Report, показ картины состоялся при участии чиновников Минкультуры, представителей общественности и других гостей.

Автором сценария к фильму является сотрудник Института истории им. А.Бакиханова Национальной Академии наук Азербайджана Фаиг Исмаилов, а режиссером - Амиль Амал.

Исмаилов в своем выступлении рассказал об истории мечети и фактах армянского вандализма в ее отношении.

В свою очередь, представитель Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры Агаджавид Рамазанов отметил важность фильма с точки зрения донесения правды до мировой общественности.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Yuxarı Gövhərağa məscidi" adlı sənədli film hazırlanıb

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