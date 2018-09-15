Состоялся музыкальный вечер, посвященный 120-летию азербайджанского кино

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Бакинский медиа-центр организовал музыкальный вечер, посвященный 120-летию азербайджанского кино, в Государственном историко-архитектурном музее-заповеднике "Дворцовый комплекс Ширваншахов".

Как сообщили Report в центре, на мероприятии, организованном при спонсорстве Bakcell, приняли участие президент Бакинского медиа-центра Арзу Алиева, деятели кино и музыки, официальные лица и другие гости.

На мероприятии в честь 120-летия азербайджанского кино подчеркнута роль кинематографии в культурной и духовной жизни народа и в богатой культуре Азербайджана, а также музыки как важнейшего компонента фильмов.

На вечере музыкальные произведения выдающихся композиторов Азербайджана, написанные ими для фильмов, были представлены в новой оранжировке. В то же время кадры из фильмов продемонстрированы на стенах Дворцового комплекса Ширваншахов.