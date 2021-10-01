Состоялся концерт, посвященный 880-летию Низами Гянджеви

По инициативе Гянджинского регионального Управления культуры при содействии Исполнительной власти города Гянджа, Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова для жителей и гостей города был организован концерт Оркестра народных инструмент

По инициативе Гянджинского регионального Управления культуры при содействии Исполнительной власти города Гянджа, Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова для жителей и гостей города был организован концерт Оркестра народных инструментов, посвященный 880-летию азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, на концерте принимали участие глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, начальник Гянджинского регионального Управления культуры Васиф Джаннатов, руководитель Гянджинского отделения НАНА Фуад Алиев, генконсул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк, начальник Гянджинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Гасан Мирзоев, а также работники культуры, представители интеллигенции, главы управлений и организаций.

Концертный директор, ведущий артист филармонии Миргасым Алиев объявил минуту молчания в память о шехидах, павших в Отечественной войне.

Затем оркестр народных инструментов, художественным руководителем которого является заслуженный артист, и.о. директора филармонии Эльчин Эльчиев, выступил с насыщенной концертной программой.